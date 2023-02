TONI GREEN+LAKEETRE KNOWLES Beautiful Swamp Blues Festival 2 LA GRANDE HALLE, 29 avril 2023, L UNION.

CENTRE GERARD PHILIPE (L-22-4923 / L-22-4925 / L-22-4926) presente ce concert TONI GREEN + LAKEETRA KNOWLES & Music Train Band + NIREK MOKAR & HIS BOOGIE MESSENGERS La diva américaine Toni Green fait partie des secrets les mieux gardés de la sphère soul actuelle. Originaire de Memphis, elle fait ses gammes au sein des Imported Moods, avant de rejoindre l’écurie du producteur de légende Willie Mitchell et de tourner avec Luther Ingram et les Doobie Brothers. Elle revient en force avec l’intention de s’imposer comme la figure de proue d’une soul actuelle qui a su préserver l’héritage d’Aretha Franklin, Ann Peebles, ou Sharon Jones. Elle nous fait l’immense plaisir de revenir au BSBF clôturer cette édition. Capable, grâce à une voix d’une puissance exceptionnelle, de s’illustrer dans tous les genres musicaux, Lakeetra Knowles, admiratrice d’Aretha Franklin et d’Etta James, trouve sa meilleure expression dans un style soul musclée teintée de blues porté par l’excellent groupe du « Music Train». Nirek Mokar est un jeune parisien de 20 ans, fou de boogie, de blues, de swing et de rock’n’roll. Cet autodidacte s’est entouré des meilleurs spécialistes français du genre pour former Nirek Mokar & His Boogie Messengers dans lequel des vieux briscards qui swinguent, soutiennent et mettent en valeur tout le talent du nouveau prodige français du Boogie-Woogie. Fortement recommandé aux danseurs, c’est LA pépite de cette édition! Réservation : 03.21.46.90.47

LA GRANDE HALLE L UNION Rue du Somport Haute-Garonne

Réservation : 03.21.46.90.47

