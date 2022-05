TON SANG BRÛLE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne EUR Ainsi se dévoile leur relation, lien parental auquel nous pouvons toutes et tous nous identifier.

Il s’agit ici de faire parler les morts, faire revivre ou vivre encore ce père disparu. Disparu de la terre, mais pas de la mémoire. Le mettre au centre de la scène pour se rappeler que nous avons toujours accès à celles et ceux qui nous ont accompagnés. C’est l’histoire d’une fille qui fait revivre son père défunt et avec lui ses souvenirs d’enfance. Elle revêt son bleu de travail et nous embarque dans le récit de sa vie, de ses pensées, de ses folies.

