Maison des Lacs, le samedi 11 décembre à 15:00

Atelier parents-enfants, spectacle de magie, gouter … sur inscription pass sanitaire obligatoire un événement proposé par le Conseil citoyen Paty Monmousseau Dorat Atelier parents-enfants, spectacle de magie, gouter … sur inscription Maison des Lacs 12 rue de Bray 33130 Bègles Bègles Hourcade Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T22:00:00

