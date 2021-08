Cagnes-sur-Mer Musée Renoir Alpes-Maritimes, Cagnes-sur-Mer Ton portrait en papier découpé Musée Renoir Cagnes-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Après avoir découvert l'exposition temporaire consacrée au peintre Ferdinand Deconchy, réalise à sa façon ton autoportrait en papier découpé ! A partir de 8 ans Inscriptions au 04.89.22.40.74 dans la limite des places disponibles. Durée 1h environ Gratuit

Musée Renoir 19, chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00

