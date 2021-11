Ton monde, plein de merveilles – Cinéma – Nous / Ma folle semaine avec Tess Cinéma Le Méliès, 24 novembre 2021, Paris.

Ton monde, plein de merveilles – Cinéma – Nous / Ma folle semaine avec Tess

du mercredi 24 novembre au dimanche 28 novembre à Cinéma Le Méliès

Les 24, 27 et 28 novembre, le cinéma Le Méliès accueillera des courts métrages ainsi que deux longs métrages Nous (Wij) de René Eller et Ma folle semaine avec Tess (Mijn bijzonder rare week met Tess) de Steven Wouterlood, avec notamment Sonny van Utteren. We (Nous), de René Eller (Cinéma Le Méliès, Montreuil, 27/11) : Huit adolescents rebelles à la recherche de plaisir, de sexe et d’excitation voient leur aventure idyllique se muer en cauchemar avant de s’arrêter brusquement quand les choses tournent vraiment mal. Ma folle semaine avec Tess (Cinéma Le Méliès, Montreuil, 28/11) : Le premier long-métrage de Steven Wouterlood évoque les émois, légers comme graves, de deux adolescents. Un film sensible et exaltant adapté d’un livre d’Anna Woltz.

Ton monde, plein de merveilles : le programme culturel néerlandais pour les jeunes à Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T00:00:00 2021-11-24T08:30:00;2021-11-24T08:30:00 2021-11-24T23:59:00;2021-11-27T00:00:00 2021-11-27T23:59:00;2021-11-28T00:00:00 2021-11-28T23:59:00