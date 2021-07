TomorrowLandes Seignosse, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Seignosse.

TomorrowLandes 2021-07-04 08:00:00 – 2021-07-04 00:00:00 Le Tube – Les Bourdaines Avenue des Arènes

Seignosse Landes

EUR 30 40 TomorrowLandes le 4 juillet, de 8h à minuit, au Tube Les Bourdaines à Seignosse.

Allier bien être et musique c’est le concept même des journées TomorrowLandes !

Venez pratiquer le yoga et participer à des cours de danse sur fond de DJ SET en live et en plein air. La journée se terminera comme elle a commencé ; au rythme de la musique ! C’est en sirotant un verre et en profitant du sunset que vous pourrez vous détendre avec vos amis pour clore cette journée en beauté.

Programmation du 4 juillet :

– 8h-10h : Power flow yoga – Tribal & Indian deep house

– 11h-13h : Afrofitness Vibes – African house & techno

– 15h-17h : Latino Fit Dance Party – Latino house

– 18h-20h : Electro Cardio Training – Electro & techno

– 20h-00h : Free Party Music avec Linoa et Alex

Cours de 8h à 18h puis DJ SET Live jusqu’à minuit.

Billetterie sur https://www.hangtime.fr

The Hangtime

dernière mise à jour : 2021-06-22 par