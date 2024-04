Tomona Matsukawa Galerie Ceysson & Bénétière Paris, jeudi 16 mai 2024.

Du jeudi 16 mai 2024 au samedi 29 juin 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

À l’automne dernier, la galerie Ceysson & Bénétière inaugurait sa première résidence d’artistes à La Chaulme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Deuxième artiste à expérimenter cette résidence, la japonaise Tomona Matsukawa présentera du 16 mai au 29 juin 2024 une exposition monographique à Paris.

Les peintures réalistes, et quelque peu dramatiques de Matsukawa sont nées d’entretiens avec d’autres femmes de sa génération. Les titres et sujets sont dérivés de phrases qui ont été prononcées au cours de ces conversations. Conservant son intérêt pour les thèmes de ses œuvres antérieures, comme les vestiges de la vie quotidienne, l’humanité qui subsiste dans certains gestes, ou l’intériorité des êtres humains. Tomona Matsukawa reconstruit, sur la surface plane et lisse des ses toiles, des fragments de scènes de la vie quotidienne tirées des conversations. Il y a, dans cette reconstruction, une tentative de transfigurer l’aspect de la vulnérabilité dans la vie.

Née en 1987, Aichi, Matsukawa est diplômée de l’Université d’Art Tama en 2011 et spécialisée en peinture à l’huile. Ses expositions récentes incluent Roppongi Crossing 2016: My Body, Your Voice (Mori Museum, Tokyo, 2016), Shell Artist Selection (The National Art Center, Tokyo, 2013) et Artist Meets Kurashiki vol.12 Tomona Matsukawa(Ohara Museum of Art, Okayama, 2016). Elle a été finaliste pour le Asian Art Award (2017) et a reçu le Fukazawa Ichiro Memorial Award (2011) et la 25e bourse Holbein (2010).

Les œuvres de Tomona sont présentées dans des collections publiques telles que l’Ohara Museum of Art et le Mori Art Museum au Japon, ainsi que dans des collections privées prestigieuses comme la Takahashi Collection au Japon et la Pigozzi Collection en Suisse.

Galerie Ceysson & Bénétière 23 rue du Renard 75004

Contact :

Courtesy Ceysson & Bénétière « Morning will come and my feelings will ease a little », 2024, Huile sur lin montée sur panneau © Tomona Matsukawa