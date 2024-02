Tommy Scott Trio Le Baiser Salé Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 21h30 à 23h00

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. payant Tarif web : 25 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Tarif sur place : 28 EUR

Un trio franco-britannique qui combines styles classique, rock, latin dans le jazz traditionnel !

Depuis que le pianiste britannique Tommy Scott a fait irruption sur la scène du jazz en tant qu’adolescent prodige, il a captivé le public avec un mélange fascinant de sensibilité et de virtuosité. Son style s’inspire de la tradition américaine et ses influences incluent McCoy Tyner, Herbie Hancock et Keith Jarrett.

Les compositions imaginatives et mélodiques de Tommy combinent des éléments de styles classiques, rock et latin dans la tradition moderne du jazz traditionnel. Pour ce projet, Tommy collabore avec les musiciens français Gabriel Pierre à la basse et Pierre-Alain Tocanier à la batterie.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/tommy-scott-trio-19h30-21h30

TOMMY SCOTT TRIO