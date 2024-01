TOMMY SANCTON QUINTET Peniche Marcounet Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 14h30 à 17h30

.Tout public. payant – : 25 EUR

Samedi 3 février 2024, 14h30, péniche Le Marcounet, concert unique à Paris présenté par le Hot-Club de France-Paris :

TOMMY SANCTON, fameux clarinettiste Nouvelle-Orléans (qui joua avec le légendaire George Lewis) et son Quintet, véritable All Stars de musiciens s’exprimant parfaitement dans le style Nouvelle-Orléans : Patrick Bacqueville, trombone et chant, Pierre Jean, piano, Enzo Mucci, contrebasse et Michel Sénamaud, batterie. Réservation très conseillée. Place : 25€

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

TOMMY SANCTON QUINTET