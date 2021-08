Strasbourg Musée Tomi Ungerer - Centre International de l'Illustration Bas-Rhin, Strasbourg « Tomi pour tous » : dispositif pour l’accès à tous des albums pour enfants de Tomi Ungerer Musée Tomi Ungerer – Centre International de l’Illustration Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### « Tomi pour tous » : dispositif pour l’accès à tous des albums pour enfants de Tomi Ungerer. « Tomi pour tous » : illustrations d’albums imprimées en relief, personnages en 3D, histoires traduites en braille, histoires à écouter avec sous-titrage, interview de l’artiste … pour faciliter l’accès de tous les albums pour enfants de Tomi Ungerer, un nouveau dispositif a été installé au musée grâce au soutien d’ES.

Gratuit. Entrée libre.

