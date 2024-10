Tombola Tour de l’Honneur Tour de l’honneur, rue pierre curie 33340 Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc, jeudi 10 octobre 2024.

Une tombola d’Halloween se tient au 1er étage de la Tour de l’Honneur (Lesparre-Médoc) jusqu’au 1er novembre 2024. De nombreux lots à gagner… 2€ le tickets; 5€ trois tickets et 10€ dix tickets.

2€ le tickets; 5€ trois tickets et 10€ dix tickets.

Les tickets peuvent être achetés directement au 1er étage de la Tour de l’Honneur. Les lots sont visibles sur place.

amisdelatour@gmail.com 0625776014

Tour de l’honneur, rue pierre curie 33340 Lesparre-Médoc 17 rue Pierre Curie, 33340 lesparre-médoc Lesparre-Médoc 33340 Gironde

