Tombola Quiz Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne, jeudi 21 mars 2024.

Tombola Quiz Venez tester vos connaissances sur la QVCT et les bienfaits des pratiques de bien-être au travail ! Tirage au sort à 16h30 jeudi 21 et vendredi 22 mars. Bon cadeau à gagner ! 21 et 22 mars Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T10:30:00+01:00

Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Concorde avenue 31840 aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie