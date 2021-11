Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Tombola et Nocturne Côte Jacquemart Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Tombola et Nocturne Côte Jacquemart Romans-sur-Isère, 17 décembre 2021, Romans-sur-Isère. Tombola et Nocturne Côte Jacquemart Romans-sur-Isère

2021-12-17 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-17 21:30:00 21:30:00

Romans-sur-Isère Drôme Rendez-vous pour les portes ouvertes des artisans côte

Jacquemart !

Bonne humeur, esprit de Noël, et stand « crêpes » et « vin chaud »

seront également au rendez-vous ! +33 9 75 34 92 84 Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2021-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Ville Romans-sur-Isère lieuville Romans-sur-Isère