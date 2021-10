Granville Granville Granville, Manche Tombola des artistes Le Fil Rouge Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Tombola des artistes Le Fil Rouge 2021-12-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-17 21:00:00 21:00:00

Granville Manche à 18h, “Pot Amical” et exposition de 11 œuvres d’artistes, vente de billets de Tombola.

A 19h, tirage au sort de 3 œuvres et attribution aux gagnants, puis vente aux enchères des 8 œuvres restantes. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

