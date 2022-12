TOMBOLA DE NOËL Saint-Gildas-des-Bois Saint-Gildas-des-Bois Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Gildas-des-Bois

TOMBOLA DE NOËL Saint-Gildas-des-Bois, 17 décembre 2022, Saint-Gildas-des-Bois . TOMBOLA DE NOËL Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

2022-12-17 – 2022-12-17 Saint-Gildas-des-Bois

Loire-Atlantique Grande tombola : Plusieurs lots à gagner composés de produits et bons d’achat.

1 ticket de tombola remis par tranche de 10€ d’achats effectués auprès des artisans, commerçants et entrepreneurs gildasiens participants. Saint-Gildas-des-Bois

dernière mise à jour : 2028-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Gildas-des-Bois Autres Lieu Saint-Gildas-des-Bois Adresse Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique Ville Saint-Gildas-des-Bois lieuville Saint-Gildas-des-Bois Departement Loire-Atlantique

TOMBOLA DE NOËL Saint-Gildas-des-Bois 2022-12-17 was last modified: by TOMBOLA DE NOËL Saint-Gildas-des-Bois Saint-Gildas-des-Bois 17 décembre 2022 Loire-Atlantique Saint-Gildas-des-Bois Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique