Tombola de Noël Prémanon

2021-11-20 – 2021-12-19

Prémanon Jura Du 20 novembre au 19 décembre, venez compléter votre grille de 100€ par tranche de 10€ chez les commerçants participants de Prémanon, pour tenter de remporter de superbes lots.

Plus de 1700€ de lots

Tirage au sort le 19 décembre.

Bonne chance à tous

