Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Tombola au profit du téléthon Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Tombola au profit du téléthon Pléneuf-Val-André, 30 novembre 2021, Pléneuf-Val-André. Tombola au profit du téléthon Centre Leclerc 15 Rue de Saint-Alban Pléneuf-Val-André

– Centre Leclerc 15 Rue de Saint-Alban

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Les donneurs de sang Côte de Penthièvre organisent une vente de tickets de tombola. Le tirage au sort sera fait le samedi à 19h30. À gagner : œuvre d’art, paniers garnis… ville.pva@pva.bzh +33 2 96 63 13 00 Les donneurs de sang Côte de Penthièvre organisent une vente de tickets de tombola. Le tirage au sort sera fait le samedi à 19h30. À gagner : œuvre d’art, paniers garnis… Centre Leclerc 15 Rue de Saint-Alban Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Centre Leclerc 15 Rue de Saint-Alban Ville Pléneuf-Val-André lieuville Centre Leclerc 15 Rue de Saint-Alban Pléneuf-Val-André