THÉÂTRE AUX ACTES CITOYENS Espace Jean Jaures, 13 mai 2023, Tomblaine.

L’association « Aux Actes Citoyens » a pour objectif d’amener un public aux origines multiples, de catégories socioprofessionnelles diverses à ouvrir son champ d’intérêt culturel et à trouver du plaisir par la culture partagée.

Son activité principale est l’organisation d’un grand festival de théâtre annuel, qui a pris le nom de RTT : Rencontres Théâtrales de Tomblaine « Aux Actes Citoyens ».. Tout public

Vendredi 2023-05-13 à ; fin : 2023-05-20 . EUR.

Espace Jean Jaures Place des Arts

Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The association « Aux Actes Citoyens » aims to bring a public of multiple origins, of diverse socio-professional categories to open its cultural field of interest and to find pleasure through shared culture.

Its main activity is the organization of a large annual theater festival, which has taken the name of RTT: Rencontres Théâtrales de Tomblaine » Aux Actes Citoyens « .

El objetivo de la asociación « Aux Actes Citoyens » es reunir a un público de orígenes múltiples y categorías socioprofesionales diversas para que abran sus intereses culturales y encuentren el placer a través de la cultura compartida.

Su principal actividad es la organización de un gran festival anual de teatro, que ha tomado el nombre de RTT: Rencontres Théâtrales de Tomblaine » Aux Actes Citoyens « .

Der Verein « Aux Actes Citoyens » hat sich zum Ziel gesetzt, ein Publikum mit unterschiedlichem Hintergrund und aus verschiedenen sozioprofessionellen Kategorien dazu zu bringen, sein kulturelles Interessensfeld zu erweitern und Freude an der gemeinsamen Kultur zu finden.

Seine Hauptaktivität ist die Organisation eines großen jährlichen Theaterfestivals, das den Namen RTT (Rencontres Théâtrales de Tomblaine « Aux Actes Citoyens ») angenommen hat.

Mise à jour le 2023-04-12 par DESTINATION NANCY