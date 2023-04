Les Frères Taloche « Mise A Jour » ESPACE JEAN JAURES, 17 mai 2023, TOMBLAINE.

Les Frères Taloche « Mise A Jour » ESPACE JEAN JAURES. Un spectacle à la date du 2023-05-17 à 20:30 (2023-05-17 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

ASSOCIATION AUX ACTES CITOYENS présente En 1992, alors que le partenaire de Vincent décide d’arrêter la scène, Vincent et Bruno choisissent de s’unir. Le duo “Les Frères Taloche” est né. La reprise de la célèbre chanson “J’ai encore rêvé d’elle” les propulse sur le devant de la scène. Ils enchaînent alors les représentations et les festivals internationaux. En 1999, une émission leur est dédiée sur la RTBF, c’est « SIGNÉ TALOCHE ». Bruno et Vincent en sont les concepteurs, co-producteurs et directeurs artistiques. L’émission existera pendant 20 ans et connaîtra un réel succès durant toutes ces années. En 2011, les Frères créent le Festival International du Rire de Liège, qui s’impose très vite comme l’un des plus grands festivals d’humour en francophonie. En quelques années, ce festival devenu incontournable a notamment participé à l’éclosion de talents prometteurs belges tels que Laura Laune, PE, Cécile Djunga ou encore Freddy Tougaux et Florence Mendez. Ce festival est télévisé et diffusé en Belgique et en France mais aussi dans le monde entier via TV5MONDE. En 2012, ils mettent sur pied leur premier spectacle ‘best of’ avec lequel ils se produiront en Belgique, en France, en Suisse et au Québec, passant même, pour la deuxième fois, sur la scène mythique de l’Olympia. Après 23 ans de sketchs, les Frères Taloche se lancent un nouveau défi : l’écriture d’une pièce de théâtre. « Les Caves », un huis clos absurde et complètement déjanté, mis en scène par Alain Sachs, voit le jour en 2015. A partir de 2019, ils sortent leur tout nouveau spectacle « Mise à Jour ». Leur tournée est malheureusement mise à l’arrêt à cause du coronavirus, mais les Frères Taloche en profitent pour mettre en place d’autres projets. Ainsi, en 2020, Vincent crée la toute première Fédération Belge des Professionnels de l’Humour (FBPH). Celle-ci a pour mission de rassembler, défendre et promouvoir les artistes, opérateurs et techniciens de l’industrie de l’humour belge. En octobre 2022, Vincent et Bruno fêtent leurs 30 ans de carrière. Leur tournée « Mise à jour » continue et les Frères Taloche sont plus enthousiastes que jamais ! Durée : 1h20 Notre avis : Drôle, furieusement déjanté, excellent pour les zygomatiques ! Les Frères Taloche « Mise A Jour »

ESPACE JEAN JAURES TOMBLAINE 3, Avenue de la Paix Meurthe-et-Moselle

