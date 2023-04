La Contrebasse Jean-Jacques Vanier ESPACE JEAN JAURES, 16 mai 2023, TOMBLAINE.

La Contrebasse Jean-Jacques Vanier ESPACE JEAN JAURES. Un spectacle à la date du 2023-05-16 à 20:30 (2023-05-16 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

ASSOCIATION AUX ACTES CITOYENS présente Jean-Jacques Vannier débute sa carrière de comédien dans le dernier cabaret mythique parisien : Le Port du Salut. Il joue ensuite dans à peu près tous les cafés théâtres de France et de Navarre ! C’est au Point-Virgule, que Laurent Ruquier le repère et le débauche pour son émission « Rien à cirer » sur France Inter. Le public découvre véritablement cet humoriste (qu’Aux Actes Citoyens avait découvert et programmé avec « L’Envol du Pingouin », avant qu’il n’obtienne un Molière !). Co-auteur de ses spectacles avec François Rollin, il est nominé aux Molière en 2000 et 2007 dans la catégorie Meilleur One-Man-Show. Portrait saisissant d’un contrebassiste dans un orchestre, « La Contrebasse » est un chef-d’œuvre d’humour grinçant. Ce musicien anonyme est seul avec son instrument, ses rêves, ses frustrations artistiques et amoureuses. La hiérarchie de l’orchestre représente la machinerie sociale, l’homme est lié à son instrument par une intime relation faite d’amour et de haine. Orchestré, avec la précision des grands chefs, le texte résonne dans une grande symphonie de sentiments qui enchantent. Jean-Jacques Vannier donne à ce personnage toutes les émotions plurielles qui en constituent la profondeur de l’Humanité. Durée : 1h30. Notre avis : Un immense comédien pour une énorme pièce ! La Contrebasse Jean-Jacques Vanier

ESPACE JEAN JAURES TOMBLAINE 3, Avenue de la Paix Meurthe-et-Moselle

24.0

EUR24.0.

