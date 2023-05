LA CHAMBRE DES MERVEILLES Mise en Scene J.P. Daguerre ESPACE JEAN JAURES, 15 mai 2023, TOMBLAINE.

LA CHAMBRE DES MERVEILLES Mise en Scene J.P. Daguerre ESPACE JEAN JAURES. Un spectacle à la date du 2023-05-15 à 21:30 (2023-05-15 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

ASSOCIATION AUX ACTES CITOYENS présente Après les mises en scène de pièces classiques, avec sa compagnie « Le grenier de Babouchka » puis « Adieu Monsieur Haffmann », et « Le Petit Coiffeur », dont il est l’auteur, Jean-Philippe Daguerre se lance un nouveau défi avec « La chambre des Merveilles » de Julien Sardez qu’il adapte et met en scène. Louis, 13 ans, est dans le coma depuis qu’il s’est fait renverser par un camion. Sa mère Thelma découvre alors son journal intime, dans lequel il compilait toutes les expériences qu’il aimerait vivre au cours de sa vie. Elle prend alors la décision d’accomplir ces « Merveilles » à la place de son fils et de les lui raconter dans l’espoir de le ramener à la vie. Elle part se faire tatouer au Japon, apprend à jouer au football, chante sur scène avec Cali. Pour l’aider tout le monde s’y met, la grand-mère, l’entraîneur, l’infirmière. A propos d’un sujet aussi grave, dramatique, la mise en scène astucieuse de Jean-Philippe Daguerre évite de plonger dans le pathos. On se laisse embarquer dans cette histoire passant du rire aux larmes, de scènes émouvantes, tragiques à des situations drôles voire loufoques. Cette pièce, portée par d’excellents comédiens, saura vous saisir là où vous ne l’attendez pas. Durée : 1h25 Notre Avis : Une pépite de plus dans notre festival ! LA CHAMBRE DES MERVEILLES Mise en Scene J.P. Daguerre

ESPACE JEAN JAURES TOMBLAINE 3, Avenue de la Paix Meurthe-et-Moselle

