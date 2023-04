Les Misérables Compagnie Amata COUR DE LA FERME TOMBLAINE Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Tomblaine

Les Misérables Compagnie Amata COUR DE LA FERME, 14 mai 2023, TOMBLAINE. Les Misérables Compagnie Amata COUR DE LA FERME. Un spectacle à la date du 2023-05-14 à 15:00 (2023-05-14 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros. ASSOCIATION AUX ACTES CITOYENS présente Dans cette fresque historique de notre 19ème siècle, les jeunes comédiens insufflent fougue, passion et énergie à cette œuvre monstre de Victor Hugo ! Ils incarnent les personnages mythiques que sont Jean Valjean, Cosette, Javert, Gavroche, le couple Thénardier, etc… Ils prennent part à leurs tourments, leurs peurs, leurs victoires, leurs joies, leur utopie d’un monde meilleur et leurs combats contre l’injustice, dans cette magnifique langue hugolienne, où le sublime côtoie le grotesque, la cime, le précipice. Durée : 2 heures. Notre Avis : Un chef d’œuvre de la littérature, traité comme vous ne l’avez jamais vu. Les Misérables Compagnie Amata Votre billet est ici COUR DE LA FERME TOMBLAINE 12 BOULEVARD HENRI BARBUSSE Meurthe-et-Moselle 19.0

EUR19.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Tomblaine Autres Lieu COUR DE LA FERME Adresse 12 BOULEVARD HENRI BARBUSSE Ville TOMBLAINE Departement Meurthe-et-Moselle Tarif 19.0 19.0 Lieu Ville COUR DE LA FERME TOMBLAINE

COUR DE LA FERME TOMBLAINE Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tomblaine/

Les Misérables Compagnie Amata COUR DE LA FERME 2023-05-14 was last modified: by Les Misérables Compagnie Amata COUR DE LA FERME COUR DE LA FERME 14 mai 2023 COUR DE LA FERME TOMBLAINE

TOMBLAINE Meurthe-et-Moselle