Tombez dans le panneau ! Caen, 6 avril 2022

Tombez dans le panneau ! Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

2022-04-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-06 16:00:00 16:00:00 Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel

Caen Calvados

Le Dôme organise un atelier insolite en partenariat avec le Pavillon, l’EM Normandie et Sciences Po Caen.

Les étudiant·e·s en urbanisme de ces deux filières invitent les publics à découvrir l’histoire de la Presqu’île et les futurs aménagements prévus afin d’imaginer par la suite une signalétique originale, ludique et éphémère à installer sur le territoire. À l’issue de l’atelier, toutes les propositions formulées par les participant·e·s seront soumises au vote sur les réseaux sociaux pour en sélectionner quelques unes qui seront fabriquées au Fab Lab au mois de juin et installées sur place.

Inscription via ce formulaire en ligne

À partir de 15 ans.

+33 2 31 06 60 50 http://www.ledome.info/

dernière mise à jour : 2022-04-02 par