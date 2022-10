Tomber du nid Écausseville Écausseville Catégories d’évènement: Écausseville

Manche

Tomber du nid Écausseville, 27 octobre 2022, Écausseville. Tomber du nid

La Bazirerie Écausseville Manche

2022-10-27 18:30:00 – 2022-10-27 Écausseville

Manche Écausseville Vol de la baleine, nouvelle marionnette aérostatique à besoin d’apprendre à nager dans l’air, sonder les profondeurs stellaires, chanter, siffler, jouer, revenir souffler au contact de la surface et onduler gracieusement pour parcourir l’infini du reflet des océans.

Flower Power, assemblage de technologie digitale et électromécanique.

Hervé : expression numérique et corporelle Vol de la baleine, nouvelle marionnette aérostatique à besoin d’apprendre à nager dans l’air, sonder les profondeurs stellaires, chanter, siffler, jouer, revenir souffler au contact de la surface et onduler gracieusement pour parcourir l’infini du… +33 6 41 98 32 97 Écausseville

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Écausseville, Manche Autres Lieu Écausseville Adresse La Bazirerie Écausseville Manche Ville Écausseville lieuville Écausseville Departement Manche

Écausseville Écausseville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecausseville/

Tomber du nid Écausseville 2022-10-27 was last modified: by Tomber du nid Écausseville Écausseville 27 octobre 2022 Écausseville La Bazirerie Écausseville Manche manche

Écausseville Manche