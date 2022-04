“Tombées du ciel” par la compagnie Cocktail C33 Salle de la Glacière Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

"Tombées du ciel" par la compagnie Cocktail C33
Salle de la Glacière, 23 avril 2022, Mérignac.

Salle de la Glacière, le samedi 23 avril à 20:30

Envoyée en mission sur Terre par le grand Conseil, Alhena retrouve son amie d’enfance Sibel. Cette incorrigible baroudeuse interplanétaire s’est égarée en tombant amoureuse ! Alhena se fait un devoir de la ramener à la maison, à défaut de la ramener à la raison. Mais avant cela, il lui faut éclaircir les mystères de cet amour qui fait tourner bien des têtes. Une fantaisie musicale gonflée à l’hélium, pour nous rappeler que la simplicité d’un regard d’enfant est parfois ce qu’il y a de plus sage. Lorsqu’on veut percevoir la beauté de la vie, pourquoi réfléchir ou partir en conquêtes, s’il suffit d’un sourire pour nous ouvrir les yeux ? _Réservations sur [cocktail.c33@gmail.com](mailto:cocktail.c33@gmail.com)_ Un pièce poétique et touchante à retrouver à la salle de la Glacière… Salle de la Glacière 56 rue Armand Gayral 33700 Mérignac Mérignac Gironde

2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T22:00:00

