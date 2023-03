Tombeboeuf en fête Tombebœuf Tombebœuf Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

2023-08-19 – 2023-08-20

Lot-et-Garonne Tombebœuf . Tombeboeuf fait la fête le temps d’un weekend, avec:

Samedi 20 août

– 14h: tournoi de pétanque en doublette

– 20h: repas -12ans saucisse-frites-Mr Freeze; repas adulte avec apéritif offert (assiette fraîcheur, poulet & pommes de terre sautées, salade fromage et pêche melba – café et vin compris). Soirée animée par DJ Globule. Dimanche 21 août

– Randonnées pédestres de 20km à 8h30 et de 5km à 9h, avec ravitaillement, départ à la salle des associations

– 11h: messe

– 12h: apéritif offert par la municipalité

– 16h: activités par les pompiers et animations enfants

– 17h: démonstration de majorettes

– 18h: percussion brésilienne « Batupagaï »

– 19h: tir à la corde et apéritif offert

– 20h: repas (melon, jambon à la broche, gratin dauphinois, haricots, salade fromage, glace – café et vin compris) et soirée animée par « Les histoires d’A »

« Tombeboeuf en fête » organisé par la Festi'Boeuvoise, vous propose sur 2 jours : animations, spectacles, randonnées, tournoi de pétanque, repas, concerts et feu d'artifice.

