Tombeboeuf fait son carnaval Tombebœuf Tombebœuf Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Tombeboeuf

Tombeboeuf fait son carnaval, 3 mars 2023, Tombebœuf Tombebœuf. Tombeboeuf fait son carnaval Tombebœuf Lot-et-Garonne

2023-03-03 15:00:00 – 2023-03-04 Tombebœuf

Lot-et-Garonne Tombebœuf EUR 8 15 Tombeboeuf fait son carnaval !

Vendredi 3, 15h : défilé de rue accompagné de Mr Carnaval

Samedi 4, 19h : soirée tartiflette, mise en feu de Mr Carnaval, bal costumé et DJ set, élection du meilleur costume

Réservation obligatoire pour le repas. Apportez vos couverts. Tombeboeuf fait son carnaval !

Vendredi 3, 15h : défilé de rue accompagné de Mr Carnaval

Samedi 4, 19h : soirée tartiflette, mise en feu de Mr Carnaval, bal costumé et DJ set, élection du meilleur costume

Réservation obligatoire pour le repas. Apportez vos couverts. APE et école de Tombeboeuf ©APE Tombeboeuf

Tombebœuf

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Tombeboeuf Autres Lieu Tombebœuf Adresse Tombebœuf Lot-et-Garonne Ville Tombebœuf Tombebœuf lieuville Tombebœuf Departement Lot-et-Garonne

Tombebœuf Tombebœuf Tombebœuf Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tombebuf tombebuf/

Tombeboeuf fait son carnaval 2023-03-03 was last modified: by Tombeboeuf fait son carnaval Tombebœuf 3 mars 2023 Lot-et-Garonne Tombeboeuf Tombebœuf, Lot-et-Garonne

Tombebœuf Tombebœuf Lot-et-Garonne