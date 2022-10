Tombé sur un livre, une fable clownesque de Pataruc Lévignac-de-Guyenne, 4 novembre 2022, Lévignac-de-Guyenne.

Tombé sur un livre, une fable clownesque de Pataruc

Salle plancher derrière la mairie Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

2022-11-04 – 2022-11-04

Lévignac-de-Guyenne

Lot-et-Garonne

Lévignac-de-Guyenne

7 7 EUR Tombé sur un livre, une fable clownesque de Pataruc, spectacle pour petites et grandes oreilles. Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un arbre.

Une nuit, la vieille fée Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un livre de légendes.

Par une étrange magie, toute la tête du clown et ensuite tout son corps, sont avalés par le livre.

L’aventure fantastique et les personnages de la forêt légendaire l’attendent. Il a pour mission de retrouver la Princesse protectrice des arbres. Et c’est pas toujours drôle !

Si vous connaissiez Baba Yaga et sa patte de poule…

Ou pire encore Tourmentine ?…

…Heureusement Parisette est là…

Obstiné Pataruc devra s’initier, découvrir et s’adapter à ce nouveau monde.

Tout le long du spectacle, notre clown chante, ruse, déjoue les mauvais sorts.

Mais surtout, il affronte son propre caractère, pire encore que ces terribles créatures…

Tombé sur un livre, une fable clownesque de Pataruc, spectacle pour petites et grandes oreilles. Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un arbre.

Une nuit, la vieille fée Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un livre de légendes.

Par une étrange magie, toute la tête du clown et ensuite tout son corps, sont avalés par le livre.

L’aventure fantastique et les personnages de la forêt légendaire l’attendent. Il a pour mission de retrouver la Princesse protectrice des arbres. Et c’est pas toujours drôle !

Si vous connaissiez Baba Yaga et sa patte de poule…

Ou pire encore Tourmentine ?…

…Heureusement Parisette est là…

Obstiné Pataruc devra s’initier, découvrir et s’adapter à ce nouveau monde.

Tout le long du spectacle, notre clown chante, ruse, déjoue les mauvais sorts.

Mais surtout, il affronte son propre caractère, pire encore que ces terribles créatures…

pataruc

Lévignac-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-10-17 par