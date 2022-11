Tombé du camion

Tombé du camion, 3 février 2023, . Tombé du camion



2023-02-03 21:00:00 – 2023-02-11 EUR Marcel Pignol a la bosse du commerce : tout ce qu’il trouve, il peut le vendre !

Il est spécialisé dans les ventes « tombé du camion ».



Suite à un petit séjour tous frais payés aux Baumettes, il a trouvé un poste dans un musée où il continue ses petites combines.

Mais une assistante sociale lui est envoyée afin de vérifier si son retour dans la vie active se passe bien.



Obligée de lui mentir, Marcel va raconter l’histoire de la ville de Marseille… à la marseillaise !



Une comédie pagnolesque hilarante.



Avec Florence Kleinbort, Christophe Pécoraro L’histoire de Marseille est comme ton téléphone : tombée du camion ! dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville