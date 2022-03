TOMAS FUJIWARA TRIPLE DOUBLE AMR / Sud des Alpes, 25 mars 2022, Genève.

TOMAS FUJIWARA TRIPLE DOUBLE

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 25 mars à 21:30

41e AMR JAZZ FESTIVAL, du 23 au 27 mars, AMR – Genève L’ AMR propose une 41è édition superbement équilibrée, avec 5 doubles concerts en 5 soirées, au cœur des Pâquis. Vous y trouverez des créations et des formations originales, des artistes internationaux et des talents locaux. Du solo au big band, on vous veut comblés, avec du jazz de diverses influences aux musiques improvisées les plus créatives ! TOMAS FUJIWARA TRIPLE DOUBLE L’analyse des différentes combinaisons possibles au sein de Triple Double de Tomas Fujiwara ressemble à une promenade dans un palais des glaces. Si l’on regarde d’un côté, on peut voir deux trios cuivre-guitare-batterie, si l’on tourne légèrement la tête, on voit soudain trois artistes jumelés, qui prennent leurs instruments communs dans des directions radicalement différentes. Cependant, malgré l’instrumentation inhabituelle de l’ensemble, Triple Double est un groupe de six individus distincts, chacun faisant partie des voix les plus innovantes et singulières de la musique créative contemporaine. Tomas Fujiwara, batterie Zack O’Farrill, batterie Mary Halvorson, guitare électrique Adam O’Farrill, trompette Brandon Seabrook, guitare électrique Taylor Ho Binum, cornet

(2concerts) CHF 40.- (prix de soutien). CHF 30.- (plein tarif). CHF 20.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 10.- (titulaires de la carte 20 ans)

41e AMR JAZZ FESTIVAL

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T21:30:00 2022-03-25T23:00:00