2023-09-01 15:00:00 – 2023-09-03 03:00:00

Finistère Querrien De la musique, des arts forains, un marché d’artisans, des animations et tout plein de belle et jolies surprises pour en prendre plein la vue !

Une quinzaine de groupes sont programmés avec un village d’artisans et un village associatif pour 3 jours de fête et de partage. Programmation complète à venir. associationtomahawk@gmail.com +33 6 20 05 20 40 http://www.collectif-tomahawk.fr/ Rue du Stade Boulodrome Querrien

