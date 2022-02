Tomahawk Festival Querrien, 2 septembre 2022, Querrien.

Tomahawk Festival Rue du Stade Boulodrome Querrien

2022-09-02 15:00:00 – 2022-09-04 03:00:00 Rue du Stade Boulodrome

Querrien Finistère Querrien

Oyez oyez braves gens !

Participez donc à l’équipée la plus déjantée du phare ouest ! 72h hors du temps pour se retrouver, rêver tous ensemble et pourquoi pas décrocher la lune ? De la musique, des arts forains, un marché d’artisans, des animations et tout plein de belle et jolies surprises pour en prendre plein la vue et les mirettes !

Le festival fonctionnera toujours sur don libre, mais pour respecter la jauge, les réservations seront nécessaires.

associationtomahawk@gmail.com

Rue du Stade Boulodrome Querrien

