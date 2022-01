Toma-L – Rétro Crade, 20 janvier 2022, Nantes.

2022-01-20 Exposition du 20 janvier au 12 février 2022 :jeudi au samedi de 11h à 19hVernissage le samedi 22 janvier 2022 à 11h, présence de l’artiste toute la journée.

Horaire : 11:00 19:00

Gratuit : non Exposition du 20 janvier au 12 février 2022 :jeudi au samedi de 11h à 19hVernissage le samedi 22 janvier 2022 à 11h, présence de l’artiste toute la journée.

« Je compose en associant les pleins et les vides. Les masses sont sombres, moyennes et claires. La lumière vient de la toile ou de la couleur. Le sujet alors s’impose à moi. » raconte Toma-L. Ses formes sont des personnages vivants, son geste souple. Reconnaît-on, ici, à l’endroit, à l’envers, de travers, une des entités imaginaires de l’artiste ? Et, là, ne forment-ils pas, à deux, à trois, à quatre, comme une famille de cœur, qui échange, discute ? Crayon gras, acrylique, huile, pastel gras, papier, toile usée, grattée, coupée… Les lettres de son alphabet c’est la couleur, les couleurs. Premières et primaires comme Miró. Couleurs pures qui contrastent les unes avec les autres : il y a du mouvement dans les couleurs chez Toma-L , la couleur chez lui c’est du volume, une troisième dimension. Toma-L vous fait vous sentir bien, comme une personne, un ensemble de personnes, que l’on fréquente et qui vous donne de la pêche. La couleur et le mouvement que dégagent ses œuvres dépassent la dimension picturale pour procurer d’autres effets, d’autres sensations : le propre des objets magiques, bénéfiques.

adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://galeriegaia.fr/artists/toma-l/