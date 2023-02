TOM VILLA LES NOMMÉS SONT… – TOURNÉE LA LUCIOLE MERY SUR OISE Catégories d’Évènement: Méry-sur-Oise

TOM VILLA LES NOMMÉS SONT… – TOURNÉE, 4 février 2023, MERY SUR OISE

Tarif : 27.5 euros.

LA LUCIOLE MERY SUR OISE Val-d'Oise

VILLE DE MERY SUR OISE PRESENTE : ce spectacle.

Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène. Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de remise de prix bien personnelle : de l'écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux Religions, Tom nous raconte la société avec humour en ne se moquant que d'une seule personne avant tout : lui-même.

Ouverture des portes à 20h
Parking gratuit.

