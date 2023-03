TOM VILLA LES NOMMÉS SONT… – TOURNÉE LA COMEDIE DES VOLCANS CLERMONT FERRAND Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

TOM VILLA LES NOMMÉS SONT… – TOURNÉE

Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 21:00. Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

EUTERPE PROMOTION (L.3-20-502) présente en accord avec DECIBELS PRODUCTIONS ce spectacle.

TOM VILLA « Les Nommés sont… »

Écrit par Tom Villa – Mise en scène de Édouard Pluvieux.

Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène.

Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de remise de prix bien personnelle : de l'écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux Religions, Tom nous raconte la société avec humour en ne se moquant que d'une seule personne avant tout : lui-même.

Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 05.34.31.10.10

LA COMEDIE DES VOLCANS
CLERMONT FERRAND
15 bd Louis Chartoire
Puy-de-Dôme

Écrit par Tom Villa – Mise en scène de Édouard Pluvieux. Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène.

Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de remise de prix bien personnelle : de l’écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux Religions, Tom nous raconte la société avec humour en ne se moquant que d’une seule personne avant tout : lui-même. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 05.34.31.10.10 .27.2 EUR27.2. Votre billet est ici

