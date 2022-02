TOM VILLA – « Les Nommés sont… » Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

TOM VILLA – « Les Nommés sont… » Livron-sur-Drôme, 1 avril 2022, Livron-sur-Drôme. TOM VILLA – « Les Nommés sont… » Livron-sur-Drôme

2022-04-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-01 23:00:00 23:00:00

Livron-sur-Drôme Drôme Livron-sur-Drôme EUR 25 28 Après C8, France Inter, et France 2, Tom Villa monte sur scène pour une cérémonie de remise de prix bien personnelle. De l’écologie aux médias en passant par les réseaux sociaux, il nous raconte la société avec humour en se moquant avant tout de lui-même. contact@agencebackup.com +33 6 47 73 71 29 https://yurplan.com/event/Tom-Villa-Les-nommes-sont/77033?from=apidae Livron-sur-Drôme

