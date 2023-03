TOM VILLA – LES NOMMÉS SONT Comiques en Scène 2023 SALLE DE SPECTACLE CHARLIE CHAPLIN Saint-JEAN CAP FERRAT Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

TOM VILLA – LES NOMMÉS SONT Comiques en Scène 2023

SALLE DE SPECTACLE CHARLIE CHAPLIN, 17 mars 2023, Saint-JEAN CAP FERRAT.

Date: 2023-03-17 à 21:00
Tarif: 25.0 euros

LA MAIRIE DE SAINT JEAN CAP FERRAT (31094016) présente ce spectacle.

Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène. Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de remise de prix bien personnelle : de l'écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux Religions, Tom nous raconte la société avec humour en ne se moquant que d'une seule personne avant tout : lui-même.

Réservations PMR : 04 93 76 51 00
Places assises non numérotées, parking gratuit, accès handicapé ; accès à partir de 20 h ; buvette

SALLE DE SPECTACLE CHARLIE CHAPLIN
Quai Lindbergh – Port de plaisance
Saint-JEAN CAP FERRAT
Alpes-Maritimes

