Hôtel C2, le mercredi 26 janvier à 20:00

Tom Valdman et Manu Lepine sont deux guitaristes du sud de la France. Accompagnés par le contrebassiste Olivier Lalauze, ils assureront l’ambiance avec des morceaux du grand Django Reinhardt et des chansons américaines. *************************************** Line up Tom Valdman : Guitare Manu Lépine : Guitare Olivier Lalauze : Contrebasse *************************************** Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13 Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Entrée libre

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T20:00:00 2022-01-26T22:00:00

