La Cav’Halle, le vendredi 25 juin à 19:00

En avant première, TomTom à 19h avec ses compositions, il vous envoutera de sa guitare et sa voix. 20h, Just À Name sur des airs de Rock avec des reprises à leur façon vous entrainera dans l’ambiance. 21h15, Laissez-vous envahir sur des rythmes Blues-rock avec The White Lions et jusqu’au bout de la nuit…. Réservation fortement conseillée: 04.90.55.53.08

Entrée libre

♫♫♫ La Cav’Halle 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers La Fare-les-Oliviers Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T19:00:00 2021-06-25T23:59:00

Lieu La Cav'Halle Adresse 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers Ville La Fare-les-Oliviers