La Scène, le vendredi 11 février à 19:30

17 h : Ouverture des portes 19h30 : TOM TOM Entre hier et les jours d’après, un partage musical autour des chansons qui m’ont donné le goût d’écrire, Tom Tom 2 – Le retour de la mort qui tue. [https://www.facebook.com/tomtomsurlatoile](https://www.facebook.com/tomtomsurlatoile) [www.lesmotsenvoyage.fr](http://www.lesmotsenvoyage.fr) 21h : HIGH KONTAKT High Kontakt, c’est d’abord une bande d’amis qui a cherché à faire de la musique pour s’amuser et partager un moment festif et convivial. C’est par un son très coloré et des incontournables pop, hip-pop, funk ou rock que le groupe vous diffuse son énergie aux fêtes votives de la Saint-Privat à Rousset, à la Saint-Eloi à Lascours… ou à la Scène ! [https://www.facebook.com/artefactsmusic](https://www.facebook.com/artefactsmusic) artefacts-music.fr/nos-groupes

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-02-11T19:30:00 2022-02-11T23:30:00

