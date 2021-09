Paris Galerie Thaddaeus Ropac île de France, Paris Tom Sachs Galerie Thaddaeus Ropac Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Tom Sachs Galerie Thaddaeus Ropac, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 18h à 18h

gratuit

Tom Sachs : EXCHANGE – Installation / Performance. Projet inspiré des crypto-monnaies et de la mise en place de systèmes d’échange parallèles à l’intérieur de communautés fonctionnant en marge des grands systèmes centralisés. Tom Sachs a décidé de créer sa propre devise sous la forme d’un jeton obtenu en échange d’une transaction, acte qui fera l’objet d’une performance de vingt quatre heures. Cet échange est le point de départ d’un circuit qui questionne la valeur et la confiance que l’on place dans l’équivalent d’une crypto-monnaie. Au cœur de ce circuit, l’artiste a conçu un distributeur de chocolat Reese dans lequel chaque confiserie est contenue dans un emballage recréé par ses soins. https://www.tomsachs.org Site accessible pour les personne en fauteuil avec assistance. Nuit Blanche -> Nuit Blanche Galerie Thaddaeus Ropac 7 rue Debelleyme Paris 75003

8 : Saint-Sébastien – Froissart (252m) 8 : Filles du Calvaire (354m) Saint-Claude (Bus 96) Châtelet-les-Halles (RER A / RER B /RER D)

Contact : https://ropac.net/ https://www.instagram.com/thaddaeusropac/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T18:00:00+02:00_2021-10-02T18:00:00+02:00

Tom Sachs – Courtesy Thaddaeus Ropac, London. Paris. Salzburg. Seoul

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Galerie Thaddaeus Ropac Adresse 7 rue Debelleyme Ville Paris lieuville Galerie Thaddaeus Ropac Paris