Tom Rafting fête le Printemps Base Sportive Villelongue, dimanche 7 avril 2024.

À l’occasion de notre ré-ouverture 2024, nous allons planter 100 arbres d’essences locales, afin de donner naissance à des haies champêtres autour de notre nouvelle éco-base.

Nous vous invitons à prendre part à cette journée gratuite, qui se déroulera dans la joie et la bonne humeur !

Au programme

9h00 accueil, café et croissants

9h30-12h30 plantation des arbres (4 arbres par groupe)

14h00 descente en rafting offerte aux personnes ayant participé à la plantation

Dès 9h30

4 descentes découverte gratuites de l’activité Rafting (sur inscription préalable, dans la limite des places disponibles) / les créneaux de 11h30 et 14h00 ne sont plus proposés car complets, merci de votre compréhension.

11h00

Partie officielle en présence des autorités et de la presse

12h30

Buffet sur invitation

15h00 et 16h30

2 conférences portant sur le respect des milieux aquatiques et le tourisme d’avenir

18h00

Projection d’un film (à définir) suivie d’un débat

Toute la journée Restauration locale & éthique (payante) Vente de boissons au profit d’une association

Divers stands d’animation tenus par des structures partenaires ou associations choisies par Tom Rafting EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07

Base Sportive 24 rue de Couscouillet

Villelongue 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie info@tomrafting.com

