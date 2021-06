Tom Poisson 2+1 – Chanson française Tréguier, 25 juin 2021-25 juin 2021, Tréguier.

Tom Poisson 2+1 – Chanson française 2021-06-25 – 2021-06-25 Théâtre de l’Arche Place de la République

Tréguier 22220 Tréguier

Tom Poisson fait des chansons comme on joue au Lego : par intuition, par curiosité. Par goût du partage et du bricolage. Il multiplie les projets et spectacles comme le spectacle musical avec Les Fouteurs de Joie, le répertoire avec « The Nino’s chantent Ferrer », la parenthèse jeune public de « l’Homme qui rêvait d’être une girafe » ou encore le spectacle multimédia « Heureux comme les Cerfs-volants ». Tom Poisson se produit désormais en duo au côté de Paul Roman et nous offre un live épuré et organique. Un seul micro sur scène – baigné dans une douche de lumière – et des idées tout autour. Un choix de formule volontairement réduite qui permet de se rapprocher de l’essence même des chansons composées par Tom et d’offrir aux deux artistes, qui se connaissent par coeur, souplesse et musicalité. Tout en connivence et en intimité, le duo interprète en exclusivité des titres du prochain album de Poisson, « Se passer des visages » (à paraître prochainement), ainsi qu’une sélection des meilleures chansons de ses cinq premiers opus.

Durée : 1h15, tout public.

accueil-arche@lannion-tregor.com +33 2 96 92 19 42 http://www.lannion-tregor.com/fr/sport-culture/les-equipements-culturels/l-arche-le-sillon.html

