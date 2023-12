Tom Peyron 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Tom Peyron 38Riv Jazz Club Paris, 15 janvier 2024, Paris. Le lundi 15 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€ Concert — Jazz moderne, compositions & standards C’est autour de la musique de Tom Peyron que ces 4 musiciens se réunissent. Ils vous embarquent dans un jazz moderne mêlant compositions personnelles et standards de jazz (Wayne shorter, Herbie Hancock..). Interaction et lâcher prise sont au rendez-vous ! Jeremie Lucchese : saxophone

Simon Chivallon : piano

Clément Daldosso : contrebasse

Tom Peyron : batterie 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com

