Tom na Fazenda Théâtre Paris – Villette Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Tom na Fazenda Théâtre Paris – Villette, 9 mars 2023, Paris. Du jeudi 09 mars 2023 au samedi 01 avril 2023 :

dimanche

de 15h30 à 17h30

vendredi

de 19h00 à 21h00

mardi, mercredi, jeudi, samedi

de 20h00 à 22h00

en portugais brésilien surtitré en français Après la mort de son amant, Tom, dévasté, se rend au fin fond de la campagne pour ses funérailles. Il y rencontre sa mère, qui ignore l'orientation sexuelle de son fils défunt, et son frère, un paysan viril et violent qui insiste pour que Tom cache leur relation à sa mère éplorée. Dans cette ferme, le mensonge est la condition première de la survie. Le sang et la boue souillent les mots et magnifient des corps transfigurés par les émotions pour révéler la grandeur tragique et universelle de ce texte nécessaire. Au Brésil, où le nombre de meurtres homophobes atteint un nombre record, Tom à la ferme a acquis une résonance terrible.

