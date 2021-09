Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy TOM MEDINA Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

TOM MEDINA Cinéma d'Erquy, 20 septembre 2021, Erquy.

Cinéma d'Erquy, le lundi 20 septembre à 20:30

Durée : 1h 40min Réalisateur :Tony Gatlif Interprètes : David Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose Sun, Suzanne Aubert, Lyes Ouzeri Synopsis : Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en liberté surveillée chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom aspire à devenir quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une hostilité ambiante qui ne change pas à son égard. Quand il croise la route de Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer sa propre justice pour prendre sa revanche sur le monde… drame Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T20:30:00 2021-09-20T22:00:00

