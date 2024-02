TOM MCRAE SOLO Rouen, mardi 26 mars 2024.

TOM MCRAE SOLO Rouen Seine-Maritime

C’est peut-être parce qu’il a grandi dans une église de la campagne anglaise aux côtés de parents vicaires que Tom McRae a toujours gardé ce goût pour un songwriting de cathédrale, ample et tout en profondeur. Avec une sensibilité exacerbée, le britannique s’est depuis construit une très jolie discographie, naviguant entre folk boisé et pop mélancolique, spleen et poésie idéale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:00:00

fin : 2024-03-26

106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com

L’événement TOM MCRAE SOLO Rouen a été mis à jour le 2024-02-22 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES