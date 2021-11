Tom Ibarra Le Metronum, 26 février 2021, Toulouse.

**TOM IBARRA** ————– [Jazz] Concert organisé dans la cadre de la 30ème édition du [Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain](www.guitareaucamville.com) Remarqué très jeune pour sa virtuosité et ses compositions, le guitariste [Tom Ibarra](https://www.facebook.com/TomIbarra.guitariste) sort son 3ème album « Luma » début 2021. Influencé par les musiques pop et électro, ce nouvel opus a été peaufiné avec l’ensemble des musiciens présents lors de son enregistrement. De ce travail, il en ressort 9 titres où les mélodies mêlent à la fois douceur, puissance et énergie. On y retrouve malgré tout de magnifiques moments d’improvisation. Tom Ibarra, guitare Jeff Mercadié, saxophone Lilian Mille, trompette Auxane Cartigny, claviers/piano Noé Berne, basse Tao Ehrlich, batterie — **Billetterie à venir** Event Facebook : [[https://www.facebook.com/events/956191718304314/](https://www.facebook.com/events/956191718304314/)](https://www.facebook.com/events/956191718304314/) Bar et offre de restauration sur place Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

