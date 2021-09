Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Tom Ibarra Group Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Tom Ibarra Group Bergerac, 1 octobre 2021, Bergerac. Tom Ibarra Group 2021-10-01 20:00:00 – 2021-10-01 22:00:00 Le Rocksane 14 bis rue du professeur Pozzi

Bergerac Dordogne Guitariste et compositeur de talent récompensé à maintes reprises, TOM IBARRA est un des nouveaux phénomènes du jazz hexagonal, à tout juste 20 ans, a partagé la scène de musiciens de renommée internationale comme Didier Lockwood ou Marcus Miller.

Il présentera son 3ème album, en sextet, entouré de jeunes excellents musiciens très présents sur la nouvelle scène jazz.

Un jazz mélodieux, énergique, résolument jeune ! Tom Ibarra Group – avec : Jeff Mercadié (sax) – Lilian Mille (trompette) – Auxane Cartigny (claviers) – Noé Berne (basse) -Tao Ehrlich (batterie) Adhérent 12€ | réduit 13€ | location 14€ | sur place 16€

Organisation Overlook Guitariste et compositeur de talent récompensé à maintes reprises, TOM IBARRA est un des nouveaux phénomènes du jazz hexagonal, à tout juste 20 ans, a partagé la scène de musiciens de renommée internationale comme Didier Lockwood ou Marcus Miller.

Il présentera son 3ème album, en sextet, entouré de jeunes excellents musiciens très présents sur la nouvelle scène jazz.

Un jazz mélodieux, énergique, résolument jeune ! Tom Ibarra Group – avec : Jeff Mercadié (sax) – Lilian Mille (trompette) – Auxane Cartigny (claviers) – Noé Berne (basse) -Tao Ehrlich (batterie) Adhérent 12€ | réduit 13€ | location 14€ | sur place 16€

Organisation Overlook +33 5 53 63 03 70 Guitariste et compositeur de talent récompensé à maintes reprises, TOM IBARRA est un des nouveaux phénomènes du jazz hexagonal, à tout juste 20 ans, a partagé la scène de musiciens de renommée internationale comme Didier Lockwood ou Marcus Miller.

Il présentera son 3ème album, en sextet, entouré de jeunes excellents musiciens très présents sur la nouvelle scène jazz.

Un jazz mélodieux, énergique, résolument jeune ! Tom Ibarra Group – avec : Jeff Mercadié (sax) – Lilian Mille (trompette) – Auxane Cartigny (claviers) – Noé Berne (basse) -Tao Ehrlich (batterie) Adhérent 12€ | réduit 13€ | location 14€ | sur place 16€

Organisation Overlook Rocksane dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Le Rocksane 14 bis rue du professeur Pozzi Ville Bergerac lieuville 44.8516#0.48596