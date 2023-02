TOM GRENNAN LA MAROQUINERIE, 28 mars 2023, PARIS.

TOM GRENNAN LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-03-28 à 20:00 (2023-03-28 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Les dernières années ont été monumentales pour Tom Grennan. Le chanteur à la voix rauque reconnaissable entre mille a sorti en 2021 son second album « Evering Road » (Columbia/Sony Music) et les singles « Little Bit Of Love » et « By Your Side » en featuring avec Calvin Harris, sont devenus des hits internationaux. Après une tournée européenne avortée à cause de la pandémie, Tom Grennan s’engage dans un nouveau chapitre créatif exaltant et ambitieux. Le britannique vient d’annoncer son nouvel album studio, « What Ifs & Maybes », il déclare à ce sujet : « J’ai appelé mon nouvel album « What Ifs & Maybes ». Il s’agit de suivre son instinct, pas sa tête, car on ne sait jamais ce qui va se passer. Je n’ai pas peur de me lancer dans l’inconnu parce que c’est super excitant ! Je suis dans un nouvel espace créatif et je sais enfin quel artiste j’ai envie d’être. J’ai tellement hâte pour cette nouvelle tournée, ça sera mes plus gros concerts à ce jour et je suis impatient de pouvoir jouer ces nouveaux morceaux pour tout le monde. Let’s go ! ». Prêt à atteindre de nouveaux sommets, Tom Grennan sera en concert le 28 mars 2023 à la Maroquinerie à Paris.

Votre billet est ici

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Les dernières années ont été monumentales pour Tom Grennan. Le chanteur à la voix rauque reconnaissable entre mille a sorti en 2021 son second album « Evering Road » (Columbia/Sony Music) et les singles « Little Bit Of Love » et « By Your Side » en featuring avec Calvin Harris, sont devenus des hits internationaux.

Après une tournée européenne avortée à cause de la pandémie, Tom Grennan s’engage dans un nouveau chapitre créatif exaltant et ambitieux. Le britannique vient d’annoncer son nouvel album studio, « What Ifs & Maybes », il déclare à ce sujet : « J’ai appelé mon nouvel album « What Ifs & Maybes ». Il s’agit de suivre son instinct, pas sa tête, car on ne sait jamais ce qui va se passer. Je n’ai pas peur de me lancer dans l’inconnu parce que c’est super excitant ! Je suis dans un nouvel espace créatif et je sais enfin quel artiste j’ai envie d’être. J’ai tellement hâte pour cette nouvelle tournée, ça sera mes plus gros concerts à ce jour et je suis impatient de pouvoir jouer ces nouveaux morceaux pour tout le monde. Let’s go ! ».

Prêt à atteindre de nouveaux sommets, Tom Grennan sera en concert le 28 mars 2023 à la Maroquinerie à Paris..24.2 EUR24.2.

Votre billet est ici